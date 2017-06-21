Коррупция представляет для украинцев такую же угрозу, как и война на Донбассе - исследование

Коррупция и экономическая ситуация в стране для украинцев представляет такую же угрозу, как и война на востоке Украины. Об этом на брифинге заявил директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко, представляя социологическое исследование "Граждане Украины о безопасности: личной, национальной и ее составляющих".

Читайте такжеБольшинство украинцев видят Донбасс в составе Украины - исследование"Несмотря на то, что по мнению относительного большинства граждан, на уровень безопасности больше всего влияет конфликт на востоке Украины, среди угроз наиболее значимыми оказались такие внутренние угрозы, как экономическая ситуация в стране, уровень коррупции и влияние олигархических групп. Такую же оценку, как и конфликт на востоке, получила такая внешняя угроза, как попадание в долговую зависимость от иностранных кредиторов. То есть граждане влияние коррупции и олигархов оценивают иногда выше, чем конфликт на востоке ", - отметил Быченко.

Также он добавил, что доверие граждан к силовым структурам – Вооруженным силам, Национальной гвардии, добровольческим батальонам достаточно высокой: "Уровень доверия выше, чем уровень недоверия, в отличие от других госструктур - от президента до государственного аппарата в целом, где уровень недоверия значительно превышает уровень доверия".

Говоря об отношении граждан к полиции и об их оценке криминогенной ситуации, Быченко заметил, что по сравнению с прошлым годом отношение к полиции улучшилось: "К патрульной полиции уровень доверия и недоверия почти одинаковый. К полиции в целом отношение преимущественно негативное, но в меньшей степени, чем было 2 года назад и более ".

Относительно гендерных аспектов в плоскости вопросов безопасности эксперт заметил, что исследование показало: "Пока большинство граждан не готовы видеть женщину на посту министра обороны".