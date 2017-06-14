Больше половины украинцев поддерживают идею внеочередных выборов ВР и президента - опрос

52% опрошенных поддерживают идею роспуска парламента и внеочередных выборов Верховной Рады и президента, а 40% не поддерживают. Об этом говорится в данных опроса социологической группы «Рейтинг».

Читайте такжеОпрос: 42% украинцев за досрочные выборы в Верховную Раду В то же время каждый 10-й из опрошенных не определился с ответом относительно идеи внеочередных выборов ВР и главы государства.

Отвечая на вопрос о возможном проведении парламентских выборов в ближайшее время, 13,2% участников социологического исследования из тех, кто должен принять участие в голосовании и определился с выбором партии, готовы отдать свои голоса за партию «ВО «Батькивщина».

За «Блок Петра Порошенко" «Солидарность» "готовы проголосовать 11,3%, за «Оппозиционный блок»- 10,4%, Радикальную партию - 8,9%, за партию «За жизнь» - 8,2%, «Гражданскую позицию» готовы поддержать 7,6%, «Самопомич» - 7,1%, «Свободу» - 6,4%, «УКРОП», Аграрную партию и «Народный контроль» - по 2,3%, «Движение новых сил» - 2,2%,

Рейтинг остальных политических сил составляет менее 2%.

Также в ходе опроса задавался вопрос, что если бы партия, которую они поддерживают, не участвовала в выборах, то среди тех, кто намерен голосовать, 5,5% голосовали бы за «Батькивщину», 3,8% - за «Самопомич», за Радикальную партию и «Свободу» - по 3,7%, «Гражданскую позицию» - 3,5%, партию «За жизнь» - 3,3%, «Оппозиционный блок» и «БПП» - по 3,1% , «Видродження» - 2,1%.

О намерении не голосовать в таком случае заявили 7,6% опрошенных, 45% - не определились.

28,6% из тех, кто намерен голосовать, ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы за «БПП», 15,5% - за «Оппозиционный блок», 7,3% - Радикальную партию, 6,5% - «Батькивщину», 4% - «Народный фронт», 3,8% - «Свободу», 3,1% - «Новое государство» (лидер Петр Симоненко).

Опрос проводился 19-25 мая, опрошено 2 тыс. респондентов путем личного формализованного интервью. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.