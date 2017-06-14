Сложившаяся в Украине ситуация может привести к общенациональным протестам - опрос

70% опрошенных считают, что ситуация, которая сложилась сейчас в Украине, может привести к массовым общенациональным протестам (как в 2004 или 2013 году).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в данных опроса социологической группы «Рейтинг».

В то же время, 21% так не считает, каждый десятый - не определился с ответом.

При этом 47% лично не поддерживают немедленную организацию общенациональных протестов, 41% - поддерживают, 12% - не определились.

По данным опроса, почти 40% лично приняли бы участие в таких протестах, если бы они начались в ближайшее время, половина опрошенных - не принимали бы участия, каждый десятый - не определился. При этом больше всего готовы принимать участие в акциях протеста жители запада, а также избиратели «Самопомочи», Радикальной партии и партии «За жизнь».

По данным исследования, за последний год у более чем 60% опрошенных ухудшилось материальное положение, у 30% оно не изменилось, только у 6% - улучшилось, 2% - не определились с ответом. При этом более 60% опрошенных не под силу оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги, 35% могут их оплачивать, еще 3% не определились.

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97% опрошенных чувствуют на себе повышение цен на потребительские товары и услуги в этом году.

По данным опроса, 65% респондентов считают, что главной причиной нынешнего социально-экономического состояния является непрофессионализм и коррупция действующей власти.

В то же время, 54% считают главной причиной военные действия на востоке, 31% - неспособность Верховной Рады принимать нужные стране законы, 28% - непрофессионализм и коррупцию предыдущей украинской власти. По данным опроса, если на западе страны основной причиной считают военные действия на востоке, непрофессионализм и коррупцию предыдущей власти, то на юге и востоке больше отмечают непрофессионализм и коррупцию действующей власти, неспособность Верховной Рады принимать нужные законы, отсутствие политического компромисса между оппозицией и властью, проведение внешними силами спецоперации с целью ослабления Украины как экономического конкурента и низкую поддержку реформ населением.

С тезисом, что Украина сегодня находится в состоянии хаоса, соглашаются 85% опрошенных (10% не согласны, 4% - не определились), в состоянии развала - 75% соглашаются (17% не согласны, 7% - не определились), в состоянии изменений - 44% соглашаются (50% не согласны, 7% - не определились), в состоянии развития - 21% соглашаются (71% не согласны, 8% - не определились), консолидации - 17% соглашаются (58% не согласны, четверть - неопределившихся).

Опрос проводился 19-25 мая, опрошено 2 тыс. респондентов путем личного формализованного интервью.

Погрешность репрезентативности исследования не превышает 2,2%.