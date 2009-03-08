Под Киевом поймали 46 китайцев

7 марта на автодороге вблизи одного из поселков Киевской области задержана группа нелегальных мигрантов в составе 46 граждан Китайской Народной Республики.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, нелегалов на трех автобусах перевозили жители Львовской области. Иностранцы сейчас находятся в райотделе внутренних дел.