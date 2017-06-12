119 безвизовых стран: паспорт Украины поднялся в мировом рейтинге

Украинский паспорт получил самый высокий результат из всех постсоветских стран, кроме государств Балтии, заняв 30 место в рейтинге паспортов мира на сайте Passport Index, передает Украинская правда.

Теперь у украинцев на счету 119 безвизовых стран. Индивидуальный рейтинг украинского паспорта - 68, глобальный - 30.

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Первую строчку в этом рейтинге занимают Германия и Сингапур. Жители этих стран имеют право на безвизовый въезд в 159 стран. Далее расположились Швеция и Южная Корея с безвизовым режимом со 158 странами. Дания, Италия, Финляндия, Франция, Испания, Норвегия, Великобритания, Япония, США занимают третье место с показателем в 157 безвизовых стран.

В рейтинге Украина находится рядом с островным государством Сент-Люсия - 29 место (120 стран) и специальный административный район КНР Макао - 31 место (118 стран).

Граждане России имеют возможность путешествовать без виз в 106 стран мира, поэтому паспорт РФ занимает 41 строчку.