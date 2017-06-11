"Украина принадлежит к Европе": глава МИД Норвегии поздравил украинцев с безвизом

Министр иностранных дел Королевства Норвегия Бьорге Бренде поздравил украинцев с вступлением в силу безвизового режима со странами Европейского Союза и Шенгенской зоны и подчеркнул, что Украина принадлежит к Европе.

Об этом он написал в Twitter.

«С сегодняшнего дня украинцы могут путешествовать без виз в Норвегию и остальные страны Европы. Поздравляю. Украина принадлежит к Европе», - подчеркнул Бренде.

Читайте такжеМинистр иностранных дел проверил, как работает безвиз (фото)

Как сообщал УНИАН, Норвегия является участницей Шенгенского соглашения, и соответственно с сегодняшнего дня, с вступлением в силу безвизового режима между Украиной и ЕС, украинцы, имеющие биометрические паспорта, могут свободно путешествовать и передвигаться в пределах этой страны не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода.