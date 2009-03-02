В пятницу НБУ продал 34,5 млн. долларов

Национальный банк Украины 27 февраля провел целевой валютный аукцион для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в иностранной валюте. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, в аукционе приняло участие 12 банков - ПУМБ, «ОТП Банк», «Универсал Банк», «Райффайзен Банк Аваль», «Сведбанк Инвест», «Сбербанк России», «УкрСиббанк», «Пивденный», «Фольксбанк», «Индустриал Банк», «Укрсоцбанк», «Автокразбанк».

Всего на целевом валютном аукционе было продано 34,530 млн. долл. Всем банкам, которые принимали участие в целевом валютном аукционе, доллары США продавались по курсу 7,80 грн. за 1 долл. Заемщикам банков валюта должна продаваться по курсу интервенции плюс 0,2% сбора на обязательное пенсионное страхование.

Проведение следующего целевого аукциона запланировано на текущей неделе.

Как сообщалось ранее, в Нацбанке считают, что таким способом удастся ликвидировать ажиотажный спрос на наличную валюту.