Яценюк верит, что доллар вернется к 6-ти, но... лет через 10

Доллар в Украине может снова снизится до уровня 6 грн. лишь лет через 10, считает народный депутат Украины, лидер "Фронта перемен" Арсений ЯЦЕНЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с членами клуба выпускников бизнес-школы Киево-Могилянской академии.

«Я реальный человек в вопросе стабилизации курса. Те, кто рассказывает, что курс вернется к 6-ти… Вернется, но лет через 10», - заявил А.ЯЦЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 февраля, на украинском межбанке к 12:00 котировки выросли до 8,3350/8,4100 грн./долл., средний курс покупки/продажи наличного доллара в украинских банках составляет 8,04/8,65 грн. за 1 доллар.