На Житомирщине из-за жаркой погоды ограничат движение фур

В Житомирской области с 1 июня на автодорогах государственного значения вводится временное ограничение движения большегрузного автотранспорта.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, такие меры в области вводит областная служба автомобильных дорог для сохранения дорог региона.

«Ограничение будет действовать (на период жаркой погоды - УНИАН) с 1 июня на автомобильных дорогах государственного значения на территории Житомирской области при температуре воздуха выше 28 градусов с 9.00 до 22.00 часов для автотранспорта общим весом свыше 24 тонн и нагрузки на ось более 7 тонн», - говорится в сообщении.

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Отстой большегрузного автотранспорта в жару будут осуществлять на соответствующих стоянках. Подробную информацию о перечне и расположения площадок для отстоя транспорта размещен на официальном сайте Службы автомобильных дорог в Житомирской области и «Укравтодора».

Через эти ограничения Управление Укртрансбезопасности в области и подразделения Нацполиции Украины усилят контроль за проездом тяжеловесных автомобилей по дорогам Житомирщины.

Напомним, что в Житомире более 500 человек приняли участие в городском велопробеге.