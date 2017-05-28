В Житомире более 500 человек приняли участие в городском велопробеге
Цель велопробега - привлечь внимание общественности к тому, что велосипедисты являются полноправными участниками движения на дороге, кроме того, чтобы напомнить самим велосипедистам о правилах дорожного движения.
Безопасность движения обеспечивали сотрудники полиции / фото mv.org.ua
В Житомире сегодня более 500 человек приняли участие в велопробеге.
Как передает корреспондент УНИАН, в целом велосипедисты проехали 14-километровый круг по центральным улицам города.
Среди участников велопробега были вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко с супругой и Житомирский городской голова Сергей Сухомлин с дочерью.
Безопасность движения обеспечивали сотрудники полиции.
Читайте такжеВ Житомире проходят соревнования по мотокроссу
Цель велопробега - привлечь внимание общественности к тому, что велосипедисты являются полноправными участниками движения на дороге, кроме того, чтобы напомнить самим велосипедистам о правилах дорожного движения.
По его завершении участники сделали общее фото. Также работали фотозони, тематическая фотовыставка и локация, где обсуждали велоконцепцию города. Изюминкой празднования Велодня стало вело-триал-шоу, состоявшееся на Замковой горе.