Банки могут привлекать коллекторов лишь с согласия должника

В Министерстве юстиции Украины считают, что привлечение банками коллекторских организаций для требования выполнения обязательств должниками по кредитным договорам возможно лишь при наличии письменного запроса или письменного разрешения должника на раскрытие банковской тайны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста.

В Минюсте убеждены, что при иных условиях такая деятельность нарушает права и охраняемые законом интересы граждан и может квалифицироваться как преступление, предусмотренное, в частности, статьей 182 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни, статьей 189 - за вымогательство, статьей 355 – за принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств.

Кроме того, Министерство юстиции обратилось к Национальному банку Украины с предложением инициировать рассмотрение вопроса о коллекторских организациях на заседании правления НБУ и принять меры банковского влияния и банковской регуляции.

Такое обращение стало следствием многочисленных запросов к Министерству юстиции от физических и юридических лиц по поводу деятельности в Украине так называемых коллекторских организаций. В министерстве отметили, что в последнее время получила распространение практика привлечения путем посредничества коллекторских организаций, предметом деятельности которых является реализация права требования в интересах банков выполнения должниками обязательств по кредитным договорам.

Министерство юстиции отметило, что осуществление коллекторской деятельности предусматривает передачу банками этим организациям права требования в интересах банков выполнения должниками обязательств по кредитным договорам. В свою очередь, такие действия получают признаки передачи банком коллекторской организации своих прав, которые возникли на основании кредитного договора. Однако, отмечают в министерстве, по закону Украины “О банках и банковской деятельности”, банк осуществляет исключительный вид деятельности.

При этом право требования банк может передать по договору факторинга. Так, в соответствии с Гражданским кодексом Украины по договору факторинга (финансирование под уступку права денежного требования) одна сторона (фактор) передает или обязуется передать денежные средства в распоряжение второй стороны (клиента) за плату, а клиент уступает или обязуется уступить фактору свое право денежного требования к третьему лицу (должнику) (статья 1077). В то же время Законом “О финансовых услугах и государственной регуляции рынков финансовых услуг“ факторинг считается финансовой услугой (статья 4). А статья 5 названного закона предусматривает право предоставлять финансовые услуги лишь финансовым учреждениям, а также, если это прямо предусмотрено законом, физическим лицам – субъектам предпринимательской деятельности. При этом, финансовыми учреждениями являются юридические лица, которые в соответствии с законом предоставляют одну или несколько финансовых услуг и которые внесены в соответствующий реестр в порядке, установленном законом.

Кроме того, Конституцией Украины установлено, что сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия не допускается, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека (статья 32).

Согласно Закону “О банках и банковской деятельности”, информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьим лицам при предоставлении услуг банку и разглашение которой может нанести материальный или моральный ущерб клиенту, является банковской тайной (статья 60). Статья 62 указанного закона содержит исключительный перечень оснований, которые позволяют банку раскрывать информацию, составляющую банковскую тайну.

Так, одним из оснований, при условии наличия которого раскрывается банковская тайна, является письменный запрос или письменное разрешение владельца такой информации. То есть, банки имеют право предоставлять информацию, которая составляет банковскую тайну, в порядке и способом, установленным статьей Закона Украины “О банках и банковской деятельности“.