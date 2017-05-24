Все пункты пропуска в Украине оборудуют автоматами для считывания биометрических паспортов - Порошенко

Государственная пограничная служба обустроила все пункты пересечения границы средствами для проверки биометрических паспортов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Петр Порошенко во время совещания в Луцке по подготовке пограничных пунктов к безвизовому режиму с Евросоюзом.

«Одной из приоритетных задач было оборудование пунктов пропуска средствами биометрического контроля. Хочу поблагодарить пограничников, которые эффективно выполнили поставленную мной задачу. Сейчас эта система она функционирует, как мне доложил генерал (Виктор) Назаренко (председатель Госпогранслужбы) во всех без исключения пунктах пересечения границы, пунктах пропуска на границе с ЕС», - сказал Порошенко.

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«И в указе, который я подпишу по итогам нашего совещания, содержится требование обеспечить все пункты пропуска оборудованием для автоматического считывания биометрической информации с паспортных документов», - добавил президент.

Он напомнил, что по состоянию на сегодняшний день почти 3,5 млн украинцев уже оформили биометрические паспорта для выезда за границу.

Порошенко также подчеркнул, что таким образом у законопослушных граждан не будет необходимости контактировать с пограничниками.

Как сообщал УНИАН, по имеющимся данным, 17 мая в Украине было оформлено рекордное количество загранпаспортов – почти 19 тыс., для сравнения в аналогичный период 2016 года оформлялось в среднем 9-11 тыс. паспортов за день, а за неделю до окончательного утверждения безвиза – до 14 тыс.