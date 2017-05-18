Ситуация с выдачей биометрических паспортов контролируемая, проблема очередей вскоре будет решена - ГМС

На сегодняшний день уже почти 3,5 млн украинцев оформили биометрические паспорта для выезда за границу.

Об этом заявил председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Он отметил, что после окончательного принятия решения Европейского Союза количество оформляемых ежедневно биометрических паспортов возросло с 14 до 19 тыс.

По его словам, после введения биометрических паспортов в 2015 году уже оформлено почти 3,5 млн документов.

При этом, по имеющимся данным, 17 мая в Украине было оформлено рекордное количество загранпаспортов – почти 19 тыс., для сравнения в аналогичный период 2016 года оформлялось в среднем 9-11 тыс. паспортов в день, а за неделю до окончательного утверждения безвиза – до 14 тыс.

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Соколюк подчеркнул, что, несмотря на ажиотаж, который возник в последние дни, ситуация полностью контролируемая. В частности, он заверил, что уже дооснащены оборудованием все подразделения миграционной службы, кроме того продолжается сотрудничество с центрами предоставления административных услуг.

Он сообщил, что количество центров предоставления административных услуг, которые начинают оформление биометрических паспортов, растет, а проблема очередей в ближайшее время будет «по меньшей мере существенно облегчена».

Из-за возникших в последние дни очередей глава миграционной службы посоветовал гражданам, которые не планируют в ближайшее время выезжать за границу, не спешить становиться в очереди за биометрическими паспортами, а немного подождать.

«Паспортов хватит на всех и через несколько недель, возможно через месяц все смогут оформить документы в более комфортном режиме», - добавил руководитель ГМС.