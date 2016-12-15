Военная прокуратура расследует факт растраты госсредств на ремонте военных кораблей

Согласно сообщению Генеральной прокуратуры Украины, расследование проходит по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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"Должностные лица, выполняя договоры по ремонту и техническому обслуживанию судов и лодок Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины, в частности фрегата "Гетман Сагайдачный", ракетного катера "Прилуки", десантного катера "Сватово", использовали металлопродукцию со склада предприятия, но документально оформляли ее как приобретенную у двух обществ с ограниченной ответственностью в результате тендерных торгов", - говорится в сообщении.

Других подробностей расследования в ГПУ не сообщили.

Как сообщал УНИАН в октябре этого года государственный концерн "Укроборонпром" назначил и. о. гендиректора государственного предприятия "Судостроительный завод им. 61 коммунара" Андрея Нестреляя вместо возглавлявшего предприятие с ноября 2015 года Федора Петрова.

ГП "Судостроительный завод им. 61 коммунара" - судостроительное предприятие, расположенное в Николаеве. Ведет свою историю с 1787 года.

С 2011 года входит в состав госконцерна "Укроборонпром". Предприятия специализировалось на производстве судов различного типа, а также военных кораблей. Сейчас завод в основном выполняет контракты по ремонту судов и десантных катеров для ВМФ Украины.