Ехануров поплакался в жилетку НАТО

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ информировал коллег из НАТО, что в 2009 году Минобороны Украины вынуждено существенно ограничить проведение военных учений из-за критического бюджетного недофинансирования.

Как передает корреспондент УНИАН, это Ю.ЕХАНУРОВ подчеркнул в своем выступлении на заседании комиссии Украина-НАТО, которое проходит сегодня в Кракове (Польша).

Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что деятельность Министерства обороны Украины в 2009 году будет определяться уровнем ресурсного обеспечения, которое обусловит существенное сокращение проведения таких свойственных для Вооруженных Сил мероприятий как военные учения, полеты авиации и тому подобное.

Однако, как подчеркнул министр обороны, основные усилия будут сосредоточены на предотвращении развития в ВСУ деструктивных процессов, поддержании технической готовности вооружения и военной техники с учетом их способности к возобновлению боеспособности после преодоления кризисных явлений в экономике, а также на безусловном выполнении задач по охране воздушного пространства Украины и важнейших объектов ее инфраструктуры.

«Вынужденное ограничение в организации полевой подготовки будет использоваться для повышения общего теоретического уровня военнослужащих, повышения ими уровня владения иностранными языками», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Он также констатировал, что идея ускоренной профессионализации ВСУ до конца 2010 года, как в свое время планировало Министерство обороны Украины, оказалась слишком амбициозной.