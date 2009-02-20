Еханурова ждет трудный разговор с министрами стран НАТО

Украинская военная делегация во главе с министром обороны Украины Юрием ЕХАНУРОВЫМ отбыла в Краков, где примет участие в неформальном заседании Комиссии Украина-НАТО в рамках неформальной встречи министров обороны стран-членов НАТО.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, в состав украинской военной делегации вошли директор Департамента военной политики и стратегического планирования Минобороны Украины Виктор КОРЕНДОВИЧ и директор Департамента НАТО Министерства иностранных дел Украины Михаил ОСНАЧ. В Кракове к составу украинской военной делегации присоединятся глава Миссии Украины при НАТО, посол Игорь САГАЧ и заместитель главы Миссии Украины при НАТО по оборонным вопросам генерал армии Владимир ШКИДЧЕНКО.

Перед началом неформального заседания Комиссии Украина-НАТО запланированы рабочие встречи Ю.ЕХАНУРОВА с министром национальной обороны Республики Польша Богданом КЛИХОМ и министром обороны Грузии Василом САХАРУЛИДЗЕ.

В ходе неформального заседания Комиссии Украина-НАТО, на котором делегацию Альянса будет возглавлять генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР, будут обсуждаться вопросы проведения оборонных реформ в Украине в условиях ограниченного ресурсного и финансового обеспечения, а также вопросы относительно Годовой национальной программы Украина-НАТО.

По завершении неформального заседания Комиссии Украина-НАТО Ю.ЕХАНУРОВ планирует также провести рабочую встречу с министром охраны края Литовской Республики Расой ЮКНЯВИЧЕНЕ.

Накануне Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что Кракове у него будет очень трудный разговор с коллегами из стран НАТО.

“Я должен разъяснить (министрам обороны стран-членов НАТО - УНИАН), что у нас происходит, почему мы не можем выполнять все обязательства перед партнерами по Альянсу”, – сказал Ю.ЕХАНУРОВ, констатируя неудовлетворительный уровень финансирования Вооруженных сил Украины, предусмотренный государственным бюджетом на 2009 год.

Как сообщал УНИАН, 19-20 февраля в Кракове под председательством генерального секретаря НАТО Я.СХЕФФЕРА состоится встреча министров обороны стран Альянса.

В рамках мероприятия главы оборонных ведомств обсудят актуальные вопросы подготовки к юбилейному саммиту НАТО, который состоится в апреле 2009 года по случаю 60-летия создания организации.

Также в повестке дня оборонных министров будут вопросы проведения операций НАТО в Афганистане, Косово и определение роли Альянса в противодействии международному пиратству.

В то же время под председательством Я.СХЕФФЕРА будут рассмотрены перспективы дальнейшей трансформации военно-политического блока, в частности, относительно повышения эффективности Сил быстрого реагирования и реформирования штабных органов военного управления НАТО.