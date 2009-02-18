Прогноз погоды на завтра

Завтра в Украине погода существенно не изменится.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 19 февраля облачно с прояснениями. В восточных областях, Крыму и Приазовье без осадков; на остальной территории небольшой, в центральных и северных областях умеренный снег и мокрый снег, на юге с дождем. В южной части ночью и утром местами туманы. На дорогах кое-где гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, в западных и восточных областях 8-13°, в Карпатах и Прикарпатье 15-20° мороза, на побережье морей около 0°; днем от 3° мороза до 2° тепла, в южной части 3-8° тепла.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Временами снег и мокрый снег. На дорогах кое-где гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

В столице 19 февраля облачно с прояснениями. Временами снег и мокрый снег. На дорогах кое-где гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.