Украинцы стали соглашаться на синицу в руках

Уровень безработицы в Украине по итогам 2009 года составит около 9%.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор Государственного центра занятости - руководитель исполнительной дирекции Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы Владимир ГАЛИЦКИЙ.

Он отметил, что по прогнозам Государственного центра занятости, в текущем году услугами службы занятости воспользуются около 3 млн. украинцев. Для сравнения, по итогам 2007 года в Государственную службу занятости обратилось 2,419 млн. человек, в 2008 – 2,5 млн. человек.

По словам В.ГАЛИЦКОГО, в январе количество украинцев, обратившихся в центры занятости, уменьшилось против декабря 2008 года на 129,3 тыс. до 157 тыс.

Кроме того, замедлились темпы уменьшения вакансий. Так, если в конце 2008 года количество вакансий, заявленных работодателями в службу занятости, в среднем за сутки сокращалось на 2 тыс., то в конце января 2009 года – только на 500 единиц. В феврале количество актуальных вакансий в базе данных государственной службы занятости почти не изменилось.

В.ГАЛИЦКИЙ отметил, что сегодня вакансии есть практически во всех отраслях экономики. При этом повышенный спрос наблюдается на менеджеров по рекламе и продажам, а также на IT-специалистов. Кроме того, возвращается спрос на банковских служащих.

Также, по словам директора Государственного центра занятости, с учетом того, что найти высокооплачиваемую работу в условиях кризиса достаточно проблематично, украинцы несколько изменили отношение к уровню оплаты труда. Так, если в октябре 2008 года на вакансии с зарплатой в 1,5 тыс. грн. соглашались неохотно, то теперь спрос на такие вакансии вырос.