Число абонентов мобильной связи в Украине приблизилось к численности населения

Число абонентов мобильной связи в Украине, по состоянию на начало октября 2006 года, по данным компаний и экспертным оценкам, выросло, по сравнению с августом 2006 года, более чем на 1 млн. и составило 39,6 млн. человек.

Лидером по абонентской базе мобильной связи по итогам июля 2006 года, по-прежнему, остается компания «Киевстар», число абонентов которой, по данным компании, выросло в сентябре почти на 3% и составило на 1 октября т.г. 17,709 млн. человек.

Количество абонентов оператора мобильной связи UMC к 31 сентября 2006 года выросло на 2,7% и составило 16,359 млн. человек.

На третьем месте по абонентской базе в украинском рейтинге операторов мобильной связи находится компания «Астелит» (торговая марка life:)), которая, по данным источника в компании, на конец сентября обслуживала более 4,530 млн. человек.

Абонентская база компании «Украинские радиосистемы», по данным компании, по состоянию на 1 октября 2006 года составила почти 940 тыс. человек.

У компании «Голден Телеком» число абонентов по состоянию на конец сентября составляло более 50 тыс. абонентов.