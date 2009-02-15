В Одессе совершено вооруженное нападение на начальника ГРЭО

Вчера вечером неизвестные лица совершили нападение с применением оружия в центре Одессы на начальника городского регистрационно-экзаменационного отдела ГАИ (ГРЭО-1).

Как сообщили УНИАН в департаменте связей с общественностью МВД Украины, нападение было совершено около 21.00. Сотрудник МВД подошел к своему автомобилю, и когда он попытался открыть дверь - прозвучал выстрел.

Как отметили в ДСО, выстрел был произведен из так называемого «самострела», которым управляли с помощью дистанционного устройства и который был начинен дробью.

В результате инцидента начальник ГРЭО получил непроникающие ранения туловища, брюшной полости и верхних конечностей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Одной из вероятных причин нападения на сотрудника МВД является его профессиональная деятельность, сообщили в ДСО МВД.