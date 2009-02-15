Мэрия Одессы будет возобновлять газоснабжение через суд

Мэрия Одессы намерена от имени десятков тысяч горожан, своевременно оплачивающих услуги по теплоснабжению и горячей воде, добиваться через суд незамедлительного возобновления подачи теплоносителя и горячей воды работниками ОАО «Одессагаз» в многоквартирные дома жилмассивов Таирова и Котовского. Возможно также истребование компенсации.

Об этом сегодня сообщил УНИАН вице-мэр Одессы Николай ТЕЛЬВАК, уточнив, что «вечером 13 февраля руководством ОАО «Одессагаз» прекращена подача газа четырем крупным котельным города, обеспечивающим подачу тепла и горячей воды в дома на жилмассивах Таирова и Котовского».

Н.ТЕЛЬВАК констатировал, что «в последнее время возросла задолженность определенной части населения Одессы за газ перед ОАО «Одессагаз». На 14 февраля общая сумма долга составила свыше 115 млн. грн. Однако большинство населения своевременно выполняет свои договорные обязательства перед теплоснабжающими организациями, и тем не менее, жилье этих добросовестных граждан сегодня тоже лишено теплоснабжения и горячей воды. Возможно, что от их имени также будет истребовано через суд от ОАО «Одессагаз» и ДК «Газ Украины» компенсацию материального и морального ущерба, причиненного действиями газовиков».

«Приказ об отключении газоснабжения четырех котелен, обслуживающих практически половину населения города-миллионника, издан вопреки решению Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской облгосадминистирации от 13 февраля текущего года, - отметил Н.ТЕЛЬВАК. – А ведь теплоснабжающие предприятия – это объекты жизнеобеспечения».

По его словам, руководством города сейчас предпринимаются меры, чтобы совместно с компанией «Газ Украины» решить вопросы возобновления теплоснабжения жилых кварталов и других городских объектов.

В свою очередь, первый вице-мэр Одессы Анатолий ВОРОХАЕВ, сообщил УНИАН, что сегодня в 13.00 между руководством горсовета с газовиками достигнута дговоренность о возобновлении теплоснабжения жилмассивов Таирова и Котовского.

Напомним, в ноябре ОАО «Одессагаз» тоже прекращал поставку топлива Одесской теплоэлектроцентрали, почти на 10 суток лишив теплоснабжения жителей домов центральной части города.