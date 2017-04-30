В Ливии открыли уголовное дело против 14 украинцев с задержанного танкера "Рута"

Ливийская береговая охрана арестовала два танкера, среди которых судно с украинским флагом, и задержала их экипажи, которые подозреваются в контрабанде нефти, сообщает ТСН со ссылкой на Al Jazeera.

В столице Ливии Триполи открыли уголовное дело против 14 украинцев, которые были на танкере "Рута", а также против четырех турок и двух грузин, которые находились на танкере "Stark", который ходит под конголезским флагом.

Сообщается, что в момент задержания ливийскими военными "Рута" имела около 3330 тонн нефти в баках, а "Stark" - который может перевозить 1236 тонн – как раз готовился к погрузке, когда неожиданно прибыла береговая охрана.

Читайте такжеВ Одессе подтвердили, что задержанный в Ливии танкер принадлежит Украине

Представитель ВМС Ливии Айюб Касем рассказал, что береговая охрана заметила танкеры еще в четверг, а в пятницу утром начала действовать.

По его словам, "нефтяные контрабандисты были хорошо вооружены и были поддержаны небольшими лодками (с вооруженными людьми). Они оказывали ожесточенное сопротивление, но в итоге были захвачены ливийскими военными после более чем трех часов перестрелки".

Айюб Касем утверждает, что несколько раз лодки с вооруженными людьми возвращались и открывали огонь из автоматов Калашникова и тяжелых пулеметов.

Как сообщал УНИАН, ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя ВМС Ливии сообщило, что ливийские военно-морские силы задержали два судна по подозрению в контрабандном вывозе нефти из этой страны. Инцидент произошел в районе Сиди Саид, расположенном к западу от столицы Ливии Триполи.

Перед задержанием судов три часа продолжалась перестрелка. Одним из захваченных судов стал танкер "Рута", который ходит под флагом Украины. На втором судне под названием "Stark" – флаг неустановленного африканской страны.

Справка УНИАН. 28 июня 2016 года береговая охрана города Завия в прибрежных водах Ливии задержали танкер "Теметерон", членами экипажа которого были граждане Украины, Российской Федерации и Греции.