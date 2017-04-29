Консул проверяет информацию о якобы задержании украинского танкера в Ливии

Консул проверяет информацию о якобы задержании украинского судна в территориальных водах Ливии. Об этом сообщает Консульская служба Министерства иностранных дел в Twitter.

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"Консул проверяет информацию о якобы задержании украинского судна в терводах Ливии. Официального подтверждения нет", - говорится в сообщении.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя ВМС Ливии сообщило, что ливийские военно-морские силы задержали два судна по подозрению в контрабандном вывозе нефти из этой страны. Инцидент произошел в районе Сиди Саид, расположенном западнее столицы Ливии Триполи.

Перед задержанием судов три часа продолжалась перестрелка. Одним из захваченных судов стал танкер "Рута", который ходит под флагом Украины. На втором судне под названием "Stark" – флаг неустановленной африканской страны.