В Ливии задержали украинский танкер по подозрению в контрабанде нефти

Ливийские военно-морские силы задержали два судна, которые подозреваются в контрабандном вывозе нефти из этой страны.

Как сообщил представитель ВМС Ливии Аюба Касема, перед захватом судов несколько часов продолжалась перестрелка, передает Reuters.

Читайте такжеВ Украину из Ливии вернулись четверо моряков, захваченных летом 2016 года

"Столкновения продолжались три часа, но два танкера были успешно захвачены", - сказал Касем.

Одним из захваченных судов стал танкер "Рута", который ходит под флагом Украины. Другое судно под названием "Stark" – с флагом неустановленной африканской страны.

Инцидент произошел в районе Сиди Саид , что к западу от столицы Ливии Триполи. Аюб Касем не сообщил о каких-либо потерях во время операции, а также не рассказал о том, что произошло с экипажем судов или об их национальности.