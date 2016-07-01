МИД Украины: на борту задержанного у берегов Ливии танкера было 5 украинцев

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД на своей странице в Facebook.

"По имеющейся информации, из девяти членов экипажа пятеро – граждане Украины. Сейчас танкер находится в порту Триполи. Начато следствие", - говорится в сообщении.

Посольство Украины в Тунисе выясняет обстоятельства задержания указанного судна, а также принимает меры для обеспечения прав украинских моряков, в том числе оказание им квалифицированной адвокатской защиты и услуг переводчика.

В Департаменте напомнили, что это уже не первый случай задержания в Ливии в 2016 году морских судов, членами экипажей которых есть украинские моряки.

Как сообщал УНИАН, 28 июня береговой охраной м. Завия в прибрежных водах Ливии был задержан танкер "Теметерон", шедший под флагом Белиза - государства в Центральной Америке - с грузом бензина. По полученным данным, среди членов экипажа судна пять россиян, граждане Украины и Греции.