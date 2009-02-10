Обстоятельства рождения 8 близнецов вызвали критику среди медиков

Жительница Калифорнии Надя Сулеман, родившая восьмерых близнецов, назвала клинику, в которой ей было проведено экстракорпоральное оплодотворение. До рождения восьмерни у женщины уже было шестеро детей, также появившихся на свет в результате ЭКО. По словам Сулеман, все процедуры были проведены в одном и том же медицинском учреждении.

Ранее Сулеман сообщила журналистам о том, что при последнем ЭКО ей имплантировали шесть эмбрионов. Количество эмбрионов пациентка определила сама: ей хотелось, чтобы оно было равно числу уже рожденных ею детей. В результате деления двух эмбрионов на свет появилось восемь младенцев. Таким образом, общее число детей Нади Сулеман достигло 14.

В новом интервью Сулеман рассказала о том, что все процедуры ЭКО были ей проведены в Клинике искусственного оплодотворения Западного побережья в Беверли Хилз (West Coast IVF Clinic in Beverly Hills).

Архивное видео, попавшее в распоряжение канала KTLA-TV, запечатлело сотрудника клиники доктора Майкла Камраву, обсуждающего детали очередного ЭКО с Сулеман.

Ставшие достоянием общественности обстоятельства очередной беременности американки стали предметом резкой критики со стороны представителей медицинского сообщества. Целый ряд экспертов выразили сомнения в обоснованности проведения ЭКО одинокой женщине, которая уже является многодетной матерью. Еще большее осуждение специалистов вызвали данные о числе эмбрионов, имплантированных женщине при последней процедуре, сообщает Медпортал.ру.

Как ранее сообщалось, мать 14 детей, родившая на прошлой неделе восемь близнецов, нарушила молчание и рассказала о причинах, которые заставили ее завести такую огромную семью.

Как выяснилось, в детстве 33-летняя Надя Сулеман, которая была единственным ребенком в семье, страдала от одиночества. Кроме того, выяснилось, что у Сулеман началась депрессия после ранения, причиненного ей больными в психиатрической клинике, где она работала (она была ранена во время бунта больных, брошенный стол повредил ей позвоночник). Сейчас Надя Сулеман не замужем, она живет с матерью, которая критически отзывается о "навязчивой идее" своей дочери.

После многомесячной депрессии Надя, по ее словам, наконец смогла сформулировать свою мечту - завести много детей и тем самым компенсировать детские переживания. Через ЭКО зачаты все ее 14 детей. При зачатии использовалась сперма друга Нади, имя которого не называется.

В то же время, по словам людей, знающих Надю, она жила не так уж и плохо в детстве и юности. Ее любили родители, у нее было много друзей, она успешно училась в школе и затем в Калифорнийском университете. Друзья отзываются о ней очень тепло и возмущены предположениями некоторых СМИ, что Надя решила заработать на своей многодетности и особенно на рождении восьмерняшек.