Евро прогибается под доллар

К лету 2009 года евро подешевеет по отношению к доллару на 10%, пишет "Дело"

Американские эксперты предрекают ослабление евро на протяжении шести ближайших месяцев. К середине года, согласно отчету финансовой компании RBS Greenwich Capital Markets, на международных рынках валюта подешевеет с 1,28 до 1,15 доллара. Таким образом она продолжит свое падение, наметившееся с середины 2008 года. С того времени евро потерял 24% своей стоимости.

Основной причиной значительного падения курса евро RBS Greenwich Capital Markets называет ситуацию в экономике стран ЕС. Для ее улучшения аналитики рекомендуют Европейскому центробанку (ЕЦБ) понизить базовую процентную ставку с нынешних 2% до 0,5%. Напомним, с октября 2008 года ЕЦБ сокращал ее уже четыре раза — в общей сложности на 2,25 процентного пункта. Тем не менее ставка остается одной из самых высоких в мире.

В краткосрочной перспективе понижение базовой процентной ставки, как утверждают экономисты, приведет к еще большему ослаблению евро. Впрочем, по истечении нескольких месяцев она должна будет пойти в рост. «Рынок вознаграждает те валюты, центральные банки которых реализуют политику поддержки экономического роста. Иначе евро может значительно упасть в 2009 году», — отметил директор отдела валютной стратегии RBS Greenwich Capital Markets Дастин Рейд.

Ослабление евро по отношению к доллару происходит в том числе из-за укрепления американских денег. «Экономика США первой начала входить в полосу кризиса. Поэтому они уже приняли реальные меры для стабилизации экономики. К тому же власти Штатов гораздо быстрее реагируют на ситуацию, чем ЕС, в котором нужно согласовывать принимаемые меры с руководством всех стран-членов», — говорит заместитель председателя правления банка «Финансы и Кредит» Игорь Львов.

Опрошенные изданием аналитики ожидают, что, несмотря на ослабление евро, государства не прекратят расчетов в этой валюте между собой. «Моновалюты уже нет, бивалютного расчета, я думаю, тоже в скором времени не станет. Будет 4-5 валют наравне с долларом и евро, которые будут работать на обслуживание товарооборота во всем мире. Это не усилит ни доллар, ни евро», — отмечает национальный секретарь Украинского общества финансовых аналитиков Виктор Тыркало.