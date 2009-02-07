Севастополь отмечает 20-летие вывода советских войск из Афганистана

В Севастополе возложением цветов к могилам погибших жителей города во время войны в Афганистане, а также на подводных лодках «Комсомолец» и «Курск» начались торжественные мероприятия, посвященные 20-й годовщине вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан.

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель Севастопольской городской организации Украинского союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов) Александр ПЕРМИНОВ, 9-10 февраля и в канун самой даты в городе состоится торжественное открытие 6 мемориальных аннотационных досок (в 4-х школах и 2-х училищах), «и этим самым завершим такой важный этап, как увековечение памяти тех 15 севастопольцев, которые погибли в Афганистане».

Также по информации А.ПЕРМИНОВА, утром 14 февраля во Владимирском соборе пройдет панихида по погибшим, а затем в Русском драматическом театре имени Луначарского начнется торжественное собрание, в ходе которого, в частности, будет демонстрироваться кинофильм «Афганские письма». В фойе театра будет представлена тематическая фотовыставка.

Мероприятия 15 февраля начнутся с возложения цветов к Мемориалу героическим защитникам Севастополя в 1941-1942 годах. «После этого мы намерены совершить шествие колонны по улице Ленина до сквера воинов-интернационалистов, где сначала состоится возложение гирлянды и цветов к памятнику севастопольцам, погибшим в Афганистане. Затем торжественно откроем мемориальную доску на памятнике-БМП (как сообщал УНИАН, боевая машина пехоты была установлена здесь год назад), и номер этой боевой машины», сообщил руководитель организации. Как добавил он, «в этот же день, в 17.00 мы соберемся у памятника на мероприятие под названием «Зажги свечу», инициированное Украинским союзом ветеранов Афганистана».