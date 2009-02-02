Офицера ГУБОП убили оборотни в погонах

Начальника отдела Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины полковника Романа Ерохина убили в июле 2006 года «оборотни в погонах».

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН в интервью газете «Сегодня».

«Что касается исполнителей, то действовала устойчивая преступная группа, которую можно назвать «оборотнями в погонах», потому что там большинство либо сотрудники МВД, либо налоговой милиции…», - сказал он.

По информации И.КУЗЬМИНА, по исполнителям убийства дело уже передано в суд, а по заказчикам материалы выделены в отдельное производство.

«Мы сейчас объединили ранее нераскрытые подобные дела и начинаем отработку всех возможных версий. Включая самые, на первый взгляд, фантастические. Будет, уверяю вас, очень интересное дело, интереснее, чем многие, о которых вы знаете», - добавил заместитель генпрокурора.

Как сообщал УНИАН, начальник отдела ГУБОП по борьбе с незаконной конвертацией денежных средств Р.Ерохин, пропал без вести в конце июля 2006 года.

20 августа 2006 года в одном из районов Киевской области было найдено тело Р.Ерохина.

8 декабря прошлого года Генеральная прокуратура направила в Апелляционный суд Киева уголовное дело по обвинению 5 членов организованной преступной группы в совершении убийства Р.Ерохина.

Расследование по делу относительно заказчиков совершения этого преступления продолжается, сообщили тогда в ГПУ.