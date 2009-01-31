Ильичевский порт отстоял начальника

Ильичевский морской торговый порт пока остается под управлением экс-начальника предприятия Геннадия СКВОРЦОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом было объявлено сегодня на очередном митинге у административного здания порта, который провели несколько сотен ильичевских портовиков – участников объявленной местным профсоюзом забастовки в знак протеста против смены руководства предприятия.

Как заявил на митинге один из диспетчеров порта, новоназначенный начальник порта Андрей ЕГОРОВ в сопровождении представителей силовых ведомств покинул занятые 30 января управленческие помещения.

«Экс-начальник Геннадий СКВОРЦОВ остался на месте. Все, кто пытался наехать, сняли свои беспочвенные притязания», - заявил диспетчер. Порт возобновил работу в нормальном режиме.

В свою очередь сам Г.СКВОРЦОВ подчеркнул, что «сегодня мы полностью контролируем управление портом и имеем некоторые козыри, которые в дальнейшем дадут полное превосходство» для осуществления руководства предприятием.

Коснувшись правовой стороны ситуации, царящей на государственном предприятии, Г.СКВОРЦОВ отметил, что «приказ о его увольнении глава Министерства транспорта и связи Украины не отменил». И подытожил: «Я оставил себя в должности сам».

Между тем, заместитель министра транспорта и связи Владимир РАБОТНЕВ сообщил, что на собрании бригадиров и представителей первичных профсоюзных организаций порта «единогласно поддержано решение главы Минтранссвязи Иосифа ВИНСКОГО об увольнении с должности начальника предприятия Г.СКВОРЦОВА».

По словам начальника Одесского областного управления морехозяйственого комплекса, транспорта и связи Александра ГОЛОКОЗА, «заявления о попытках рейдерского захвата Ильичевского порта беспочвенны. Есть официальный приказ министра, который подлежит исполнению всеми должностными лицами госпредприятий – Андрей ЕГОРОВ назначен руководителем порта и должен приступить к выполнению своих служебных обязанностей».

Как сообщалось, председатель профкома Ильичевского порта Сергей БРЫЗГАЛОВ обнародовал 30 января заявление, что портовики готовятся штурмовать админздание порта, «если до 8.00 31 января руководство Минтранссвязи не отменит приказ об увольнении начальника Ильичевского порта Геннадия СКВОРЦОВА, не уберет из здания управления представителей силовых ведомств, в также проигнорирует остальные требования портовиков».

По его убеждению, увольнение Г.СКВОРЦОВА связано с тем, что начальник порта возражает против намерения Минтрассвязи передать на «кабальных условиях» в аренду частному предприятию «Укртрансконтейнер» 1-й и 2-й портовые причалы.

В свою очередь глава МВД Украины Юрий ЛУЦЕНКО, находившийся 30 января в Одессе с рабочей поездкой, призвал экс-начальника Ильичевского порта Г.СКВОРЦОВА и его сторонников «решать спорные вопросы, в том числе связанные с несогласием с увольнением, в судебном порядке, а не силовыми акциями». Так поступают во всех цивилизованных странах, подчеркнул министр, а силовые акции, наподобие того, что происходило в Южном, повторяться не должны.

Ю.ЛУЦЕНКО добавил, что прибывшие в порт вместе с заместителем министра транспорта и связи Украины Владимиром РАБОТНЕВЫМ сотрудники милиции оказывают ему помощь в исполнении государственных функций, согласно письму главы ведомства И.ВИНСКОГО.

Справка УНИАН. 29 января И.ВИНСКИЙ подписал приказ об увольнении Г.СКВОРЦОВА с должности начальника Ильичевского морского торгового порта. На эту должность глава ведомства назначил Андрея ЕГОРОВА, ранее возглавлявшего Одесский и Херсонский морские торговые порты.