Евровидение-2017: названы имена всех участников и номер, под каким выступит Украина (инфографика)

Организаторы Евровидения-2017 опубликовали на официальном сайте международного песенного конкурса имена всех участников-представителей 43 стран.

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Из опубликованной инфографики можно узнать, в каком полуфинале выступит конкурсант, а также имя участника и название композиции.

В финале Евровидения рок-группа O. Torvald.представит Украину под 22 номером, сообщили на официальном аккаунте конкурса в Instagram.

Ранее УНИАН сообщал, что букмекеры прогнозируют победу Италии на Евровидении-2017. На втором месте оказалась Бельгия, на третьем - Швеция. Далее, по прогнозам букмекеров, идет Португалия, России предрекают пятое место. Украине же прогнозируют 27 место.