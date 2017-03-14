Евровидение-2017: названы имена всех участников и номер, под каким выступит Украина (инфографика)

17:41, 14 марта 2017
Общество
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Украина на Евровидении-2017 выступит под №22.

Организаторы Евровидения-2017 опубликовали на официальном сайте международного песенного конкурса имена всех участников-представителей 43 стран.

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Из опубликованной инфографики можно узнать, в каком полуфинале выступит конкурсант, а также имя участника и название композиции. 

В финале Евровидения рок-группа O. Torvald.представит Украину под 22 номером, сообщили на официальном аккаунте конкурса в Instagram.

Ранее УНИАН сообщал, что букмекеры прогнозируют победу Италии на Евровидении-2017. На втором месте оказалась Бельгия, на третьем - Швеция. Далее, по прогнозам букмекеров, идет Португалия, России предрекают пятое место. Украине же прогнозируют 27 место.

We're in beautiful Kyiv where the draw for hosting Country Ukraine has just taken place and they will be 22nd to perform in the Grand Final!

Допис, поширений Eurovision Song Contest (@eurovision)

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Новость в сюжете: Евровидение-2017 в Украине
Теги: #Украина#Евровидение-2017