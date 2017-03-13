Евровидение-2017: букмекеры сделали первые ставки на победителя

Победу прогнозируют Италии, которую представит Франческо Габбани, передает EurovisionWorld.

На втором месте оказалась Бельгия, на третьем - Швеция. Далее, по прогнозам букмекеров, идет Португалия, России предрекают пятое место. Украине же прогнозируют 27 место.

Читайте такжеПредставительница РФ на Евровидении-2017 гастролировала в оккупированном Крыму (фото, видео)

Напомним, 62-й международный песенный конкурс Евровидение весной 2017 года примет столица Украины. Свое участие в конкурсе подтвердили 43 страны. Это рекордное количество участников за всю историю Евровидения повторялась всего дважды – в 2008 и 2011 годах.

Главной ареной песенного конкурса избран Международный выставочный центр. Полуфиналы Евровидения-2017 в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.