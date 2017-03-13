Евровидение-2017: букмекеры сделали первые ставки на победителя
Европейские букмекерские конторы принимают ставки на победителя конкурса Евровидение-2017, который пройдет в Киеве.
Победу прогнозируют Италии, которую представит Франческо Габбани, передает EurovisionWorld.
На втором месте оказалась Бельгия, на третьем - Швеция. Далее, по прогнозам букмекеров, идет Португалия, России предрекают пятое место. Украине же прогнозируют 27 место.
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Напомним, 62-й международный песенный конкурс Евровидение весной 2017 года примет столица Украины. Свое участие в конкурсе подтвердили 43 страны. Это рекордное количество участников за всю историю Евровидения повторялась всего дважды – в 2008 и 2011 годах.
Главной ареной песенного конкурса избран Международный выставочный центр. Полуфиналы Евровидения-2017 в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.