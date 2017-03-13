Россия не будет бойкотировать Евровидение-2017 в Киеве: что известно о представительнице РФ (видео)

Об этом сообщает российский Первый канал, проводивший российский конкурс.

"Первый канал завершил внутренний конкурсный отбор исполнителей и композиций для участия в музыкальном конкурсе Евровидение-2017 и определился с выбором - Россию в Киеве будет представлять Юлия Самойлова, чье исполнение песни о любви "Flame Is Burning" произвело наиболее сильное впечатление", - говорится в сообщении.

Как заявил глава российской делегации на конкурсе Юрий Аксюта, Юля - самобытная певица, очаровательная девушка и опытная конкурсантка.

"Музыкальная карьера требует огромного эмоционального и физического напряжения, которое мало кому по плечу. Восхищен тем, каких успехов Юля добивается на этом пути. Думаю, что 11 мая миллионы зрителей по всему миру разделят с нами это чувство", - добавил он.

Самойлова родилась 7 апреля 1989 года в городе Ухта. Певица, композитор, автор слов к песням. Многократно побеждала и становилась лауреатом различных музыкальных конкурсов и фестивалей, как в России, так и за рубежом. Финалистка музыкального телепроекта "Фактор А" (2-е место, 2013 год, канал "Россия 1"). Обладательница награды "Золотая звезда Аллы" (премия Аллы Пугачевой). Была участницей торжественной церемонии открытия Зимних Паралимпийских Игр 2014 в Сочи, где исполнила песню "Вместе". Юлия с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет 1-ю группу инвалидности. Любовь к музыке Юлии привила ее мама. Юля всегда трезво оценивает свои шаги, не приемлет жалости в свой адрес и живет полноценной жизнью.

Авторы музыки и слов песни "Flame Is Burning" - Леонид Гуткин.

Согласно результатам жеребьевки, Россия выступит во 2-м полуфинале конкурса песни Евровидение-2017, который состоится 11 мая в Киеве.

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Как сообщал УНИАН, 2 марта в Кремле заявили, что не имеют позиции по вопросу бойкотирования Россией международного песенного конкурса Евровидение-2017, который состоится в мае в Киеве.

"У Кремля нет какой-то позиции на предмет этой темы - возможного бойкотирования. Честно говоря, не совсем понятно, нужно ли это бойкотировать", - пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул, что, с учетом места проведения этого конкурса и «возможных проблем с безопасностью и недружественным отношениям», определенный "повод для озабоченностей очевиден".

Справка УНИАН. 62-й международный песенный конкурс Евровидение весной 2017 года примет столица Украины. Свое участие в конкурсе подтвердили 43 страны. Это рекордное количество участников за всю историю Евровидения повторялась всего дважды – в 2008 и 2011 годах. Главной ареной песенного конкурса избран Международный выставочный центр. Полуфиналы Евровидения-2017 в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.