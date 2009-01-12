Еврокомиссия считает, что все условия для возобновления транзита выполнены
14:27, 12 января 2009Общество
3452
Баррозу разговаривал с Путиным
Европейская комиссия считает, что все условия для возобновления транзита газа в Европейский Союз выполнены.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на брифинге спикер Еврокомиссии Йоханнесс ЛЕЙТЕНБЕРГЕР.
“С точки зрения Еврокомиссии все условия для возобновления транзита газа выполнены”, - сказал он.
Й.ЛЕЙТЕНБЕРГЕР отметил, что этот вопрос обсуждался сегодня во время телефонного разговора между Президентом Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ и премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.
Представитель Еврокомиссии добавил также, что во время разговора российский премьер подтвердил возможность размещения миссии наблюдателей в России на протяжении сегодняшнего дня.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter