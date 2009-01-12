Еврокомиссия считает, что все условия для возобновления транзита выполнены

14:27, 12 января 2009
Общество
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Баррозу разговаривал с Путиным

Европейская комиссия считает, что все условия для возобновления транзита газа в Европейский Союз выполнены.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на брифинге спикер Еврокомиссии Йоханнесс ЛЕЙТЕНБЕРГЕР.

“С точки зрения Еврокомиссии все условия для возобновления транзита газа выполнены”, - сказал он.

Й.ЛЕЙТЕНБЕРГЕР отметил, что этот вопрос обсуждался сегодня во время телефонного разговора между Президентом Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ и премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.

Представитель Еврокомиссии добавил также, что во время разговора российский премьер подтвердил возможность размещения миссии наблюдателей в России на протяжении сегодняшнего дня.

 

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