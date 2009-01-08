В Украине за минувшие сутки сгорели более 20 человек
10:28, 08 января 2009Общество
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178 пожаров, уничтожены 65 зданий
В Украине в минувшие сутки произошло 178 пожаров, на которых обнаружен 21 погибший.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
В частности, в жилом секторе было зарегистрировано 140 пожаров, на предприятиях – 2 пожара и на транспорте - 3. Огнем уничтожено 65 зданий, 4 единицы автотракторной техники и 10,8 тонны кормов.
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