Спасатели показали, как быстро горят новогодние елки (фоторепортаж, видео)

На испытательном полигоне украинского научно-исследовательского института гражданской защиты ГСЧС в Киеве спасатели продемонстрировали, насколько быстро может распространиться пожар по комнате, если не соблюдать правил пожарной безопасности.

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Спасатели ГСЧС продемонстрировали, как правильно установить новогоднюю елку и использовать электрогирлянды и пиротехнические изделия.