Спасатели показали, как быстро горят новогодние елки (фоторепортаж, видео)

17:01, 28 декабря 2016
Общество
756 0

Журналистов также научили безопасно устанавливать елку.

Как тушить елку / УНИАН

На испытательном полигоне украинского научно-исследовательского института гражданской защиты ГСЧС в Киеве спасатели продемонстрировали, насколько быстро может распространиться пожар по комнате, если не соблюдать правил пожарной безопасности.

Читайте такжеТреть украинцев считают, что грядущий год будет хуже этого – опрос (инфографика)

Спасатели ГСЧС продемонстрировали, как правильно установить новогоднюю елку и использовать электрогирлянды и пиротехнические изделия.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Празднование Нового года 2017
Теги: #пожар#спасатели#елки