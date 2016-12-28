Спасатели показали, как быстро горят новогодние елки (фоторепортаж, видео)
17:01, 28 декабря 2016Общество
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Журналистов также научили безопасно устанавливать елку.
Как тушат елку / УНИАН
На испытательном полигоне украинского научно-исследовательского института гражданской защиты ГСЧС в Киеве спасатели продемонстрировали, насколько быстро может распространиться пожар по комнате, если не соблюдать правил пожарной безопасности.
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Спасатели ГСЧС продемонстрировали, как правильно установить новогоднюю елку и использовать электрогирлянды и пиротехнические изделия.
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