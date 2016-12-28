Спасатели напомнили, как правильно ставить новогоднюю елку (инфографика)

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обратилась к гражданам с просьбой придерживаться нескольких правил во время установки елки.

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– Размещайте елку на устойчивой основе так, чтобы ветви не касались стен и потолка и были на безопасном расстоянии от электроприборов;

– не устанавливайте елку на высокой подставке (стул, журнальный столик и др);

– поставьте ствол елки в ведро с мокрым песком и время от времени увлажняйте его;

– на елку запрещается устанавливать свечи, бенгальские огни, украшать ее легковоспламеняющимися материалами;

– не используйте неисправные или самодельные электрогирлянды;

– ни в коем случае не зажигайте возле елки бенгальские огни и другие пиротехнические изделия; помните: использовать в помещении пиротехнику запрещено;

– дети могут находиться у елки с включенной гирляндой только в присутствии взрослых, выключайте ее, если выходите из комнаты;

– с целью предотвращения возникновения пожара можно обработать елку специальным огнестойким раствором.