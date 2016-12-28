Тука оценил последствия блокады оккупированного Донбасса

Об этом заявил заместитель министра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука, передает 112 Украина.

По словам Туки, у участников блокады нет единой цели и видения своих действий.

"Я только что общался с этими людьми..., были примерно 20 человек, одни определяли, что они батальон "Донбасс", другие, что они из батальона "Айдар". Я увидел, что откровенно у людей в головах полный сумбур. Нет единой точки зрения на свои действия. Одни говорят о полной блокаде, другие говорят о блокаде контрабанды. Одни говорят, что готовы сотрудничать с властью, другие говорят, что не признают руководства силовых ведомств", - сказал чиновник.

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"У меня нет никакого сомнения, что этими людьми манипулируют, манипулирует непосредственно бывший командир батальона, Гришин (Семен Семенченко - Ред.), и, возможно, он это делает не сам, а с помощью однопартийцев, которые уже несколько месяцев педалируют мысль о том, что надо заблокировать оккупированные территории", - предположил заместитель министра.

"Я считаю, что это абсолютно политическая акция и никаких существенных последствий иметь не будет", - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что никаких импровизированных блокпостов в зоне проведения антитеррористической операции с целью экономической блокады Донбасса без решения государства не будет.