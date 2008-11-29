Всемирный банк советует Украине не прибегать к "экономическому популизму"

Представителям украинской власти не стоит использовать стратегию «экономического популизма и меркантилизма» во времена глобального кризиса. Такое мнение выразил вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Средней Азии Шигео КАТЦУ в статье для еженедельника «Зеркало недели».

«Экономический популизм и меркантилизм - плохая стратегия во времена глобального кризиса. Она приводит к изоляции и разрушает международное доверие. Страны, которые придерживались такой стратегии, дорого заплатили в результате более серьезного спада производства и более медленного возрождения после того, как исчерпалось международное доверие», - отметил представитель Всемирного банка.

По его словам, в настоящий момент Украина вступила в фазу рецессии и должна расплачиваться за непоследовательную макроэкономическую политику последних лет.

Ш.КАТЦУ подчеркнул, что «для преодоления последствий кризиса в Украине нужно будет принять последовательные и решительные стратегические меры».

Такие меры, по мнению вице-президента ВБ, должны поддерживаться политическим консенсусом и направляться на сбалансирование экономики, реабилитацию финансового сектора, защиту уязвимых слоев населения и осуществления ключевых инвестиций в инфраструктуру.

По мнению Ш.КАТЦУ, быстрое принятие антикризисного законодательства в Верховной Раде засвидетельствовало бы, что политические лидеры в Украине способны объединиться в случае необходимости. «Они должны сохранить это единство и продолжать открыто общаться и решительно действовать в течение следующих недель и месяцев», - подчеркнул он.

Также он отметил, что замораживание некоторых неадресных социальных льгот позволит сэкономить, перераспределить и направить на помощь самым бедным и уязвимым слоям населения Украины около 0,7% ВВП.

«Украина должна обеспечить защиту самых бедных и наиболее уязвимых слоев населения в период экономического спада и заложить фундамент для стабильного и быстрого возрождения экономики», — подчеркнул вице-президент ВБ.

При этом, по словам Ш.КАТЦУ, уровень бедности в Украине снизился вдвое - с более чем 47,2% в 2003 году до около 24,5% - в 2006-м.

«Этот успех - одно из самых существенных достижений в снижении бедности в регионе Восточной Европы и Средней Азии - в настоящее время очутился под угрозой, поскольку реальные доходы будут сокращаться, стоимость социальных трансфертов будет уменьшаться, а безработица будет расти», - предостерег Ш.КАТЦУ.

В настоящий момент Украина, по информации Ш.КАТЦУ, тратит на социальную помощь 2,5% ВВП. При этом эффективность адресности программы соцпомощи самым бедным в Украине превышает 70%, то есть 70% этой помощи фактически получают бедные.

Однако, подчеркивает вице-президент ВБ, «эта программа не получает надлежащего финансирования и потому не достигает всех людей, которые в ней нуждаются, тогда как много других видов социальной помощи характеризуются низким уровнем адресности».

Повышение адресности, по мнению Ш.КАТЦУ, можно обеспечить путем замораживания льгот по профессиональному признаку и других неадресных социальных выплат (например, жилищно-коммунальных субсидий), а также увеличения финансирования программ с надлежащим уровнем адресности, таких как программа социальной помощи самым бедным.

«Таким образом, по оценками Всемирного банка, можно сэкономить, перераспределить и направить на помощь бедным около 0,7% ВВП. Мы тесно сотрудничаем с властью над решением этого задания», — сообщил вице-президент Всемирного банка.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США с целью укрепить доверие в финансовом секторе и помочь экономике страны, пострадавшей в результате мирового финансового кризиса. Программа рассчитана на два года. Национальный банк уже получил первый транш кредита МВФ в размере 4,5 млрд. долларов для поддержания стабильности национальной валюты и рекапитализации банков.

18 ноября первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК заявил, что Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития могут принять участие в формировании стабилизационного фонда.

26 ноября премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что Украина подписала со Всемирным банком соглашение о выделении кредита в размере 3 млрд. грн. на 30 лет для покрытия дефицита госбюджета.