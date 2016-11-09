Киев предложил боевикам компромисс относительно освобождения украинских заложников - Геращенко

Украинская сторона в Минске предложила боевикам компромиссные предложения относительно освобождения украинских заложников из оккупированных территорий Донбасса. Об этом на своей странице в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко .

Кроме того, Геращенко сообщила, что Киев требует от ОРДЛО предоставить конкретную информацию об украинских пленных.

«На гуманитарной подгруппе украинская сторона призвала ОРДЛО предоставить корректную информацию о содержащихся, и мы сделали конкретные, компромиссные предложения для освобождения заложников. Прошлись по определенным конкретным случаям незаконных удержаний, выразили беспокойство, что в последние недели значительно увеличилось количество случаев незаконных задержаний на оккупированных территориях. Привели все известные нам случаи таких незаконных задержаний», - написала она.

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Геращенко также сообщила, что координатор ОБСЕ Тони Фриш «рассказал гуманитарной подгруппе (сегодня там работали также В.Медведчук и эксперты СБУ Ю.Тандит и Ю.Кочанов) детали своих посещений оккупированных территорий и тюрем, где содержат наших заложников».

Она отметила, что Фриш смог передать узникам письма от родных и проинспектировал условия содержания.

«Это была первая за полтора года возможность увидеть ребят, мы очень долго этого добивались... Но, конечно, наша ключевая цель - не посещение, а освобождение», - отметила Геращенко.

Она добавила, что украинская сторона поддерживает инициативы ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста, которые в ближайшее время присоединятся к проекту восстановления моста вблизи Станицы Луганской.

«Это очень важно для гражданского населения. И мы будем способствовать скорейшей реконструкции моста», - написала она.

Также Геращенко отметила, что Украина настаивает на открытии КПВВ "Золотое" и призывает ОБСЕ и Россию содействовать тому, чтобы «ОРЛО отказалась от всех надуманных предлогов, под которыми блокирует открытие КПВВ».

«Мы настаиваем, что этот пункт должен работать уже сейчас, что разгрузит работу других пунктов», - подчеркнула Геращенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Минске проходит заседание Трехсторонней контактной группы.

Вчера, 8 ноября, в Минске состоялось заседание рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы. Участники заседания обсуждали вопросы, касающиеся внутренне перемещенных лиц и работы контрольных пунктов въезда-выезда.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября председатель СБУ Василий Грицак заявил, что на Донбассе 494 украинца считаются пропавшими без вести, 110 человек боевики удерживают в плену.

Того же дня он сообщил, что Украина готова отдавать трех боевиков за одного украинского заложника на Донбассе, чтобы только вернуть украинцев домой.