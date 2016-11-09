В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

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«В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы», - написала Олифер.

Напомним, в Минске первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко обсудит возможности возврата незаконно заключенного в России украинского журналиста Романа Сущенко в Украину. Об этом сообщил адвокат Сущенко Марк Фейгин.

В частности чиновница обсудит возможности обмена Сущенко. Читайте также В Москве адвокат Марк Фейгин провел одиночный пикет у ФСБ в поддержку Сущенко

"Ирина Геращенко в Минске будет говорить и о возможности обмена журналиста Романа Сущенко", - сообщил Фейгин.

Раньше, представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук заявлял, что необходимо ставить вопрос о невыполнении Россией базовых соглашений "Минска".

"Какой смысл работать над новыми соглашениями, когда предыдущие, еще более важные, российской стороной не только не выполняются, а грубо нарушаются. То же самое в полной мере касается и первого документа Минских договоренностей "Протокола...". Убедитесь сами. То есть сегодня нужно остро ставить вопрос не о выполнении, а по сути о невыполнение Россией базовых Минских договоренностей", - подчеркнул он.