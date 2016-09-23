СБУ обнародовала показания заложников о пытках в "лагерях смерти" боевиков (видео)

Запись опубликовала Служба безопасности Украины на канале YouTube.

На видео показаны свидетельства бывших заложников о пытках и издевательствах над ними со стороны представителей террористических группировок, а иногда профессиональных военных кадров РФ.

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По словам главы СБУ Василия Грицака, всего таких видео 11.

"На сегодняшний день нами установлены места содержания 57 из 111 человек, конечно, если их не перевезли в другие места. СБУ работает ежедневно для их освобождения, на каждого человека ведется специальная карточка с личными данными, и работа будет прекращена только тогда, когда мы освободим последнего нашего гражданина", - сказал Грицак.