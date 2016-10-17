В Луганской области миссия ОБСЕ попала под обстрел

Об этом говорится в отчете СММ.

Отмечается, что в воскресенье утром эксперты миссии ОБСЕ зафиксировали в Луганской области обмен огнем.

«Утром 16 октября с нескольких позиций в контролируемых украинской властью населенных пунктах Золотое (60 км на северо-запад от Луганска) и Катериновка (64км к западу от Луганска), СММ патруль в составе пяти экспертов наблюдал постоянный обмен огнем в пределах 4-6 километров на восток от всех позиций», – говорится в сообщении.

Читайте также"Попытка взять штурмом позиции ВСУ": в Авдеевке утром начался бой - источникПо подсчетам наблюдателей, в целом прозвучало 60 взрывов из орудий 82 мм и 120 мм калибра. Также, согласно отчету, были зафиксированы выстрелы из автоматического гранатомета и тяжелых пулеметов в течение полутора часов.

«В 11:52 от позиции СММ в периметре наблюдательного пункта Золотое, патруль услышал свист мимо них, менее одной второй части, что было оценено как две тяжелые пулеметные пули, примерно в 2 метрах на восток от патрулирования позиций. Наблюдатели слышали удар пули, по крайней мере, один об бетонный наблюдательный пункт, но не заметили последствий... Наблюдатели СММ укрылись за западную сторону стены и внутри наблюдательного поста», - говорится в отчете.

Члены СММ ОБСЕ потом отступили к своим автомобилям и вернулись в Северодонецк. При этом отмечается, что представители ОБСЕ не смогли определить направление огня.

Как ранее сообщал УНИАН, специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что зафиксировала более 500 взрывов в районе Мариуполя.

«Специальная мониторинговая миссия зафиксировала больше нарушений режима прекращения огня в Донецкой области в сравнении с предыдущим отчетным периодом», – отметили в миссии.