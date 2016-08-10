В Генштабе Украины назвали провокацией заявление ФСБ РФ

Об этом сообщил спикер украинского Генштаба Владислав Селезнев, передает "Радио Свобода".

Он вновь назвал такие заявления российской стороны "провокацией".

"Четыре дня ФСБ выжидало, а потом появляется информация, которая курсировала в социальных сетах. Но буквально вчера представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий сделал заявление, что на территории оккупированного Крыма ФСБ проводит антитеррористические учения. Вполне возможно, что это сообщение (ФСБ России – Ред.) ложится в ту информационную составляющую проведения этих учений», – прокомментировал Селезнев.

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Ранее в ФСБ РФ заявили, что задержали группу граждан Украины, которые якобы готовили теракты в оккупированном Крыму. При задержании погиб сотрудник ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предупреждено совершение в Республике Крым террористических актов, подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова", - утверждают в ФСБ.