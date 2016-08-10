В Генштабе Украины назвали провокацией заявление ФСБ РФ
В Генштабе Вооруженных сил Украины опровергают заявление Федеральной службы России о ликвидации агентурной сети украинской разведки, которая готовила террористические акты на полуострове.
Об этом сообщил спикер украинского Генштаба Владислав Селезнев, передает "Радио Свобода".
Он вновь назвал такие заявления российской стороны "провокацией".
"Четыре дня ФСБ выжидало, а потом появляется информация, которая курсировала в социальных сетах. Но буквально вчера представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий сделал заявление, что на территории оккупированного Крыма ФСБ проводит антитеррористические учения. Вполне возможно, что это сообщение (ФСБ России – Ред.) ложится в ту информационную составляющую проведения этих учений», – прокомментировал Селезнев.
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Ранее в ФСБ РФ заявили, что задержали группу граждан Украины, которые якобы готовили теракты в оккупированном Крыму. При задержании погиб сотрудник ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предупреждено совершение в Республике Крым террористических актов, подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова", - утверждают в ФСБ.