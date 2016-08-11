ЕС отреагировал на события в оккупированном Крыму: заявлениям России нет подтверждений

Об этом говорится в заявлении спикера внешней дипломатической службы ЕС Майи Косьянчич, переданном сегодня собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

«Мы слышали заявления российских властей о якобы событиях в Армянске (Крым), а также заявления украинских властей, которые отрицали какую-либо причастность к таким якобы событиям и осуждали подобные заявления самым решительным образом. Важно также отметить, что не было никакого независимого подтверждения обвинениям, сделанным российскими властями», - заявила Косьянчич.

При этом она указала, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине «не имеет доступа к полуострову».

«ЕС призывает к мирному урегулированию конфликта, в том числе на востоке Украины, где все участники, включая Россию, должны в полной мере принимать участие в полной реализации Минских договоренностей», - отметила спикер.

Косьянчич вновь подтвердила позицию ЕС, согласно которой Европейский Союз осуждает и не признает аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией. «Европейский Союз по-прежнему непреклонен в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины», - подчеркнула она.

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Как сообщал УНИАН, 10 августа во ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Президент России Владимир Путин прокомментировал гибель российских военнослужащих при якобы предотвращении теракта в Крыму, заявив, что «мы мимо такого проходить не будем». При этом, он заявил, что Украина "переходит к террору". Также Путин считает, что Европа и США "должны повлиять на украинскую власть в связи с придуманной ФСБ попыткой теракта".

В свою очередь Порошенко назвал бессмысленными и циничными обвинения России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму.