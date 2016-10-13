В Днепропетровской области около 3 тысяч участников АТО получили земельные участки

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации со ссылкой на председателя ОГА Валентина Резниченко, им выделено около 5 тыс. гектаров земли для сельскохозяйственных работ и садоводства.

Сейчас еще более 5 тысяч участников АТО оформляют необходимые документы на землю.

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«Днепропетровская облгосадминистрация помогает бойцам АТО оформлять землю. Для этого упростили всю процедуру и открыли «Единое окно». Каждый демобилизованный, который обращается за получением земли, может подобрать необходимый участок с помощью атласа свободных земель», - отметил Резниченко.

В двух томах атласа - детальная информация о свободных сельскохозяйственных участках, их основных характеристиках и местоположении.

Атлас есть в центре помощи бойцам АТО при ОГА и в 22 его филиалах, а также во всех подразделениях Госгеокадастра.