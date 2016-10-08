Россия намеренно изолирует Сущенко, допуск консула назначен аж на 14 октября - источник

Об этом УНИАН сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

Читайте также"Кремль, прекрати киднеппинг": у посольства России в Киеве провели акцию в поддержку Сущенко (фоторепортаж)

«Россия продолжает изолировать Романа Сущенко. Из-за международного давления и огласки россияне вроде бы согласились на допуск консула Украины к Роману, но это может произойти не ранее 14 октября», - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что таким образом РФ делает все, чтобы Сущенко не смог увидеть ни один представитель государства Украина в течение двух недель.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября задержала Сущенко в Москве, объявив его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения, представляющие государственную тайну, о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации". В отношении Сущенко возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж".

Все суды по делу Сущенко состоятся в закрытом режиме.

МИД Украины передал первому секретарю посольства РФ в Украине Ивану Заворину ноту протеста в связи с незаконным задержанием Сущенко.

Президент Украины Петр Порошенко накануне заявил, что украинские дипломаты получили разрешение на посещение Сущенко в СИЗО на следующей неделе.