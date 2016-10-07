Россия предъявила официальное обвинение в шпионаже украинскому журналисту Сущенко

Об этом заявил его адвокат Марк Фейгин, передает ТАСС.

«Ему предъявлено обвинение», - сказал он.

По его словам, в данный момент следователь продолжает «излагать фабулу».

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Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ 30 сентября задержали украинского журналиста в Москве, объявив его сотрудником украинской разведки, который «целенаправленно собирал сведения, представляющие государственную тайну, о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации».

Против Сущенко возбуждено уголовное дело по статье «шпионаж». В Минобороны Украины заявили, что Сущенко не имеет никакого отношения к ведомству. Адвокат Марк Фейгин 3 октября сообщил, что защита обжаловала решение суда об аресте Сущенко. Защитник посетил журналиста и сообщил, что Сущенко свою вину не признает и намерен «воевать».