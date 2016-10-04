К арестованному в РФ журналисту Сущенко пустили адвоката
Адвокат Марк Фейгин получил разрешение посетить своего подзащитного – арестованного в России журналиста "Укринформа" Романа Сущенко.
Об этом Фейгин сказал УНИАН.
"Я получил разрешение, прямо сейчас захожу в СИЗО "Лефортово" к Роману", - сказал Фейгин.
Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали в Москве корреспондента агентства "Укринформ" Романа Сущенко, объявив его сотрудником украинской разведки, который "целенаправленно собирал сведения, представляющие государственную тайну, о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации".
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Против Сущенко возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж", ведется следствие.
В Минобороны Украины заявили, что Сущенко не имеет отношения к ведомству.
Адвокат Марк Фейгин 3 октября сообщил, что защита обжаловала решение суда об аресте Сущенко.