К арестованному в РФ журналисту Сущенко пустили адвоката

17:55, 04 октября 2016
Общество
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Адвокат Марк Фейгин получил разрешение посетить своего подзащитного – арестованного в России журналиста "Укринформа" Романа Сущенко.

Фейгін отримав дозвіл на відвідування свого підзахисного / фото УНІАН

Об этом Фейгин сказал УНИАН.

"Я получил разрешение, прямо сейчас захожу в СИЗО "Лефортово" к Роману", - сказал Фейгин.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали в Москве корреспондента агентства "Укринформ" Романа Сущенко, объявив его сотрудником украинской разведки, который "целенаправленно собирал сведения, представляющие государственную тайну, о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации".

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Против Сущенко возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж", ведется следствие.

В Минобороны Украины заявили, что Сущенко не имеет отношения к ведомству.

Адвокат Марк Фейгин 3 октября сообщил, что защита обжаловала решение суда об аресте Сущенко.

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