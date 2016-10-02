В московском СИЗО за "шпионаж" удерживают украинского журналиста - СМИ

Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в московском СИЗО "Лефортово" журналиста агенства украинского агентства "Укринформ" Романа Сущенко. Лефортовский суд Москвы арестовал его по обвинению в "шпионаже" (статья 276 УК РФ). Об этом сообщает издание "Открытая Россия".

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"Мы совершенно случайно встретили в камере карантинного отделения Лефортовской тюрьмы 47-летнего гражданина Украины Романа Сущенко. Он рассказал, что он журналист, которого обвиняют в шпионаже. Подробностей своего задержания и обвинений, которые ему предъявили, Сущенко не смог нам сообщить. Сотрудники ''Лефортово'' запретили нам его спрашивать об уголовном деле", — рассказала член ОНК Москвы Зоя Светова.

В свою очередь Сущенко сообщил правозащитникам, что при задержании на него оказывали психологическое давление, следователь не разрешил ему позвонить домой и сообщить жене о своем аресте. Следствие ФСБ РФ предоставило ему государственного адвоката.

Сущенко попросил правозащитников связаться с консулом Украины в Москве.

"Украинский консул уже подтвердил им информацию об аресте этого журналиста в России", - подчеркивает издание.

Также отмечается, что в настоящее время в Кировской области отбывает наказание за "шпионаж" в пользу Украины Валентин Выговский (осужден на 14 лет). В Башкирии отбывает 12-летний срок Виктор Щур — гражданин России, которого обвиняют в "шпионаже в пользу Украины".